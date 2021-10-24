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24 жовтня 2021, 18:46 1017

У Чернігові знайшли чоловіка, який 1,5 місяці жив у квартирі з мертвою дружиною

24 жовтня 2021, 18:46 1017
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Фото: з відкритих джерел
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Один із мешканців Чернігова 1,5 місяці перебував у квартирі разом із померлою дружиною. Про це стало відомо лише тоді, коли у сусідів у квартирі з'явився специфічний запах

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на патрульну поліцію Чернігівської області, передає RegioNews.

За даними сусідів, вони згадали, що місяць тому у будинку померла жінка, але чи поховали її вони не знали.

"Коли патрульні поліцейські потрапили до квартири виявили в одній кімнаті труп жінки, а в іншій чоловіка 1954 року народження з ознаками алкогольного сп’яніння. Він пояснив що його дружина 1960 року народження померла 17 вересня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в той день чоловік разом з дружиною вживали алкоголь, жінці раптово стало погано, вона померла у нього на руках. "Швидкої" чоловік не викликав. Чому нікуди не звертався і не поховав жінку чоловік пояснити не зміг", - додали у поліції.

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції Чернігівської області встановили особи браконьєрів, які під час незаконного полювання вбили лося в лісі поруч із селом Смолянка. Один із мисливців, тікаючи від лісничих, схопився за серце та помер на місці.

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