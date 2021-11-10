Під Києвом швидкісний потяг збив жінку: вона не вижила
У місті Березань Броварського району Київської області у вівторок, 9 листопада, швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив жінку, вона не вижила
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу регіональної поліції в Facebook.
Відзначається, що інцидент стався в першій половині дня на залізничній станції міста. 47-річна жінка померла від отриманих травм.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.
Встановлюються всі обставини трагедії. Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Раніше ми писали, що в Одесі на станції Слобідськiй потяг наїхав на жінку, внаслідок чого вона втратила обидві ноги.
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