Ноги и тело связаны, на голове тряпка: в закрытой квартире в Днепре полиция нашла труп

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В одной из многоэтажек Днепра полицейские обнаружили связанное ремнями и веревками тело мужчины без признаков жизни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".

По данным спасателей, о том, что погибший не выходит на связь, сообщил в полицию его родственник. Когда чрезвычайники выломали дверь в квартиру, мужчину нашли мертвым в одной из комнат.

"Он лежал на полу на покрывале. Ноги и туловище были связаны ремнями и веревками, а на лицо намотана тряпка. Гениталии были связаны отдельно. Обстановка в доме не была нарушена, а окна были закрыты", - сообщает издание со ссылкой на личные источники.

Точную причину смерти мужчины установит экспертиза. Все обстоятельства его гибели выясняются.

Ранее мы писали, что один из жителей Чернигова 1,5 месяца находился в квартире вместе с умершей женой. Об этом стало известно лишь тогда, когда у соседей в квартире появился специфический запах.