В центрі Дніпра маршрутка збила дитину, батько побив водія
У Дніпрі біля торговельного центру "Мост-Сіті" маршрутка збила дівчинку на пішоходному переході. Дівчинка отримала забій ноги
Як пише RegioNews з посиланням на Информатор, водій маршрутки спочатку загальмував на переході. У цей час по зебрі йшла родина з маленькою дівчинкою. Раптом маршрутка зрушила з місця і вдарила дитину.
Батько дівчинки відкрив кабіну маршрутки і почав бити водія прямо на місці події. Дитину каретою швидкої доправили до лікарні імені Мечникова.
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