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08 листопада 2021, 09:51 5

В центрі Дніпра маршрутка збила дитину, батько побив водія

08 листопада 2021, 09:51 5
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з відкритих джерел
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У Дніпрі біля торговельного центру "Мост-Сіті" маршрутка збила дівчинку на пішоходному переході. Дівчинка отримала забій ноги

Як пише RegioNews з посиланням на Информатор, водій маршрутки спочатку загальмував на переході. У цей час по зебрі йшла родина з маленькою дівчинкою. Раптом маршрутка зрушила з місця і вдарила дитину.

Батько дівчинки відкрив кабіну маршрутки і почав бити водія прямо на місці події. Дитину каретою швидкої доправили до лікарні імені Мечникова.

Нагадаємо, що у березні у Дніпрі в ДТП постраждали п'ять осіб, зокрема троє дітей

ДТП маршрутки Дніпро лікарня

 
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