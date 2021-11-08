В центрі Дніпра маршрутка збила дитину, батько побив водія

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Як пише RegioNews з посиланням на Информатор, водій маршрутки спочатку загальмував на переході. У цей час по зебрі йшла родина з маленькою дівчинкою. Раптом маршрутка зрушила з місця і вдарила дитину.

Батько дівчинки відкрив кабіну маршрутки і почав бити водія прямо на місці події. Дитину каретою швидкої доправили до лікарні імені Мечникова.

Нагадаємо, що у березні у Дніпрі в ДТП постраждали п'ять осіб, зокрема троє дітей