У центрі Житомира вантажівка майже повністю провалилася під асфальт
На Соборній площі в центрі Житомира завантажена будівельними матеріалами вантажівка провалилася під асфальт
Про це повідомляє видання "Житомир.info", передає RegioNews.
Відомо, що інцидент стався вчора, 19 червня. На те, щоб витягти автомобіль із провалля, знадобилося більше трьох годин. Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.
За інформацією місцевих ЗМІ, подія сталася під час проведення ремонтних робіт із відновлення асфальтного покриття.
Вантажівка провалилася в технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.
Нагадаємо, раніше у Житомирі посеред проїжджої частини асфальт пішов під землю.
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