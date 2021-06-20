10:17  20 червня
В Україні менше 500 нових заражень COVID-19, померли 24 пацієнти
12:02  20 червня
Рада найближчими тижнями розгляне закон Зеленського про олігархів
10:07  20 червня
Доба в ООС: бойовики сім разів порушували "тишу”, втрат немає
UA | RU
UA | RU
20 червня 2021, 10:54 1044

У центрі Житомира вантажівка майже повністю провалилася під асфальт

20 червня 2021, 10:54 1044
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

На Соборній площі в центрі Житомира завантажена будівельними матеріалами вантажівка провалилася під асфальт

Про це повідомляє видання "Житомир.info", передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався вчора, 19 червня. На те, щоб витягти автомобіль із провалля, знадобилося більше трьох годин. Для порятунку автомобіля залучили будівельний кран.

За інформацією місцевих ЗМІ, подія сталася під час проведення ремонтних робіт із відновлення асфальтного покриття.

Вантажівка провалилася в технічне підвальне приміщення, яке давно пустувало.

У Житомирі на майдані Соборному вантажівка провалилася під асфальт

Нагадаємо, раніше у Житомирі посеред проїжджої частини асфальт пішов під землю.

дороги Житомир події комунальники аварія

Перебігали дорогу: у Києві під колесами вантажівки загинули двоє людей
19 червня 2021, 14:06
На трасі Київ-Чоп через перекидання фури утворився кілометровий затор
18 червня 2021, 17:37
Нічна ДТП: у Києві джип збив пішохода на смерть
18 червня 2021, 11:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua