На лівому березі Києва затопило вулицю через прорив водопроводу
У Києві прорвало водопровід на Дарницькому бульварі, в результаті чого вулицю затопило, а рух на цій ділянці дороги ускладнено
Про це у Facebook повідомляє пресслужба " Київводоканалу", передає RegioNews.
Інцидент стався за адресою Дарницький бульвар, 5. За інформацією комунальників, стався витік води з-під землі на проїжджій частині в результаті пошкодження водопровідної мережі.
Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Всі абоненти підключені до водопостачання", - йдеться в повідомленні.
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