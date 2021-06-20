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20 червня 2021, 17:04 1141

На лівому березі Києва затопило вулицю через прорив водопроводу

20 червня 2021, 17:04 1141
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Фото: Київводоканал 
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У Києві прорвало водопровід на Дарницькому бульварі, в результаті чого вулицю затопило, а рух на цій ділянці дороги ускладнено

Про це у Facebook повідомляє пресслужба " Київводоканалу", передає RegioNews.

Інцидент стався за адресою Дарницький бульвар, 5. За інформацією комунальників, стався витік води з-під землі на проїжджій частині в результаті пошкодження водопровідної мережі.

Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Всі абоненти підключені до водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у центрі Житомира вантажівка майже повністю провалилася під асфальт.

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