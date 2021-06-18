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18 червня 2021, 17:37 854

На трасі Київ-Чоп через перекидання фури утворився кілометровий затор

18 червня 2021, 17:37 854
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Фото: lv.npu.gov.ua
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У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП, в результаті якої перекинулася цистерна та перегородила рух автомобілів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Відомо, що подія сталася ще вранці в селі Кізлів Золочівського району. Легкові автомобілі Infiniti і ВАЗ 2108 зіткнулися з автоцистерною Mercedes Benz Actors, яка перевозила 20 тонн бітуму.

В результаті аварії утворився затор на кілька кілометрів в обидві сторони.

В результаті ДТП вантажівка перекинулася. Її водій, а також водій "вісімки" отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Діагнози постраждалих уточнюються. Водій і троє пасажирів Infiniti тілесних ушкоджень не отримали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луцьку п'яна водійка тролейбуса в'їхала в паркан і поїхала з місця ДТП в депо. Тепер їй загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі за рік на 30-річного водія склали 109 адміністративних протоколів за водіння без прав і в стані алкогольного сп'яніння.

транспорт ДТП поліція аварія Львівська область

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