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19 червня 2021, 14:06 855

Перебігали дорогу: у Києві під колесами вантажівки загинули двоє людей

19 червня 2021, 14:06 855
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Фото: Поліція Києва
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У Дарницькому районі столиці внаслідок наїзду вантажівки загинули двоє людей, які перебігали дорогу в невстановленому місці

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

"Вчора ввечері на спецлінію 102 від водія вантажівки надійшло повідомлення про те, що він, рухаючись по проспекту Бажана в напрямку метро Харківська, скоїв наїзд на двох людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пішоходи перебігали проїжджу частину в невстановленому місці. Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особу жінки наразі встановлюють поліцейські. В результаті отриманих травм потерпілі померли на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тепер водієві загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, днями у Києві джип збив пішохода на смерть.

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