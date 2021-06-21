На Днепропетровщине столкнулись микроавтобус и легковушка: есть погибшие и раненые

Фото: ГУ ГСЧС Днепропетровской области

21-го июня в семь часов утра на улице Горького села Покровское Покровской сельской территориальной общины Никопольского района столкнулись микроавтобус и легковушка, в результате чего погибло двое людей, еще восемь – травмированы.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области, пишет RegioNews.

В результате столкновения двух автомобилей: легкового автомобиля "ВАЗ 2111" и микроавтобуса "Mercedes-Benz SPRINTER" погибли 2 человека (пассажиры микроавтобуса) и пострадали 8 человек. Сотрудниками экстренной медицинской помощи пострадавшие госпитализированы в Никопольскую городскую больницу №4, - говорится в сообщении.

К месту происшествия привлечены 7 человек и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и местной пожарной команды села Покровское.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП, в результате которой перевернулась цистерна и перегородила движение автомобилей.