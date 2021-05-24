Слідчі підрозділу ДФС проводять обшуки в Криворізькій міській раді

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Сьогодні, 24 травня, співробітники ГСУ ФР ДФС України проводять обшуки у міській раді Кривого Рогу. Правоохоронці викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями в міськраді на загальну суму понад 1,7 млрд грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДФС у Facebook.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів, щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів, робіт, послуг на загальну суму понад 1,7 млрд грн.

Так, документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відбувалось з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Реквізити та печатки підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.