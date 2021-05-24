Следователи подразделения ГФС проводят обыски в Криворожском горсовете

Фото: Facebook

Сегодня, 24 мая, сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины проводят обыски в городском совете Кривого Рога. Правоохранители разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в горсовете на общую сумму более 1,7 млрд грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Сейчас продолжаются обыски с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договоры с отдельными обществами, по закупке товаров, работ, услуг на общую сумму более 1,7 млрд грн.

Так, документально поставка товаров, выполнение работ и предоставление услуг происходило с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Реквизиты и печати предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств", - отметили в пресс-службе.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.