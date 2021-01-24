У Дніпрі протестували проти високих тарифів на газ та електрику
У Дніпрі біля будівлі міської ради відбувся мітинг проти зростання тарифів на комунальні послуги. У заході, за підрахунками взяли участь кількадесят людей, переважно пенсіонерів.
Про це повідомило Радіо Свобода, пише RegioNews.
Протестувальники вимагали від уряду зменшити ціни на газо- та електропостачання удвічі, а також боротися з постачальниками-монополістами.
Необхідно боротися з причинами цього тарифного "геноциду". А причина – це приватизація суспільно важливих галузей комунальних послуг. Треба покінчити з монополізацією комунальних послуг – на всеукраїнському й місцевому рівнях", – сказав організатор мітингу Андрій Бут.
Окрім того, учасники заходу оприлюднили вимоги до міського голови Дніпра Бориса Філатова, серед яких – зменшення на 1 гривню вартості проїзду в маршрутках та зниження наполовину тарифів на водопостачання, а також обслуговування ліфтів та будинків, де немає ОСББ.
З міської ради до протестувальників ніхто не вийшов, оскільки неділя є вихідним днем.
Організатори оголосили, що ця акція є попереджувальною та пообіцяли продовжити протести.
Нагадаємо, днями мітингувальники у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення.
Також повідомлялося, що у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.