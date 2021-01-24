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24 січня 2021, 18:34 22

У Дніпрі протестували проти високих тарифів на газ та електрику

24 січня 2021, 18:34 22
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Протестувальники вимагали зменшити ціни на комунальні послуги
Протестувальники вимагали зменшити ціни на комунальні послуги
Фото: Радіо Свобода
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У Дніпрі біля будівлі міської ради відбувся мітинг проти зростання тарифів на комунальні послуги. У заході, за підрахунками взяли участь кількадесят людей, переважно пенсіонерів.

Про це повідомило Радіо Свобода, пише RegioNews.

Протестувальники вимагали від уряду зменшити ціни на газо- та електропостачання удвічі, а також боротися з постачальниками-монополістами.

Необхідно боротися з причинами цього тарифного "геноциду". А причина – це приватизація суспільно важливих галузей комунальних послуг. Треба покінчити з монополізацією комунальних послуг – на всеукраїнському й місцевому рівнях", – сказав організатор мітингу Андрій Бут.

Окрім того, учасники заходу оприлюднили вимоги до міського голови Дніпра Бориса Філатова, серед яких – зменшення на 1 гривню вартості проїзду в маршрутках та зниження наполовину тарифів на водопостачання, а також обслуговування ліфтів та будинків, де немає ОСББ.

З міської ради до протестувальників ніхто не вийшов, оскільки неділя є вихідним днем.

Організатори оголосили, що ця акція є попереджувальною та пообіцяли продовжити протести.

Нагадаємо, днями мітингувальники у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення.

Також повідомлялося, що у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.

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