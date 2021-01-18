10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 13:01 1466

Тарифний протест: у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення

18 січня 2021, 13:01 1466
Читайте также на русском языке
Мітингувальники знову вимагають знизити тариф на газ для населення
Мітингувальники знову вимагають знизити тариф на газ для населення
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 18 січня у межах населеного пункту Мамаївці Чернівецької області понад 100 мітингувальників перекрили трасу міжнародного значення, яка веде в Румуні.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Пікетувальники виступають проти підвищення ціни на газ та його транспортування, вони ходять пішохідним переходом та не пропускають автомобілі.

Також відомо, що мітингарі перекрили міжнародну трасу М-19, яка веде до пропускного пункту "Порубне".

Крім того, відомо про перекриття руху транспорту в селах Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань.

Нагадаємо, у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків, мітингарі заявляють про готовність до радикальних дій.

Також повідомлялось, що 18 січня Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр.

перекриття Чернівці тарифи Буковина митинг дороги
У Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків
18 січня 2021, 11:49
Рішення про граничну ціну на газ у Кабміні планують прийняти в понеділок
17 січня 2021, 14:29
У Полтаві поліція склала адмінпротоколи на "активіста" Сікалова та політика Сергія Капліна
17 січня 2021, 11:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »