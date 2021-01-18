Тарифний протест: у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення

Мітингувальники знову вимагають знизити тариф на газ для населення

Мітингувальники знову вимагають знизити тариф на газ для населення

Фото: Нацполіція

У понеділок, 18 січня у межах населеного пункту Мамаївці Чернівецької області понад 100 мітингувальників перекрили трасу міжнародного значення, яка веде в Румуні.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Пікетувальники виступають проти підвищення ціни на газ та його транспортування, вони ходять пішохідним переходом та не пропускають автомобілі.

Також відомо, що мітингарі перекрили міжнародну трасу М-19, яка веде до пропускного пункту "Порубне".

Крім того, відомо про перекриття руху транспорту в селах Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань.

Нагадаємо, у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків, мітингарі заявляють про готовність до радикальних дій.

Також повідомлялось, що 18 січня Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривень за кубометр.