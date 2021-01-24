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24 января 2021, 18:34 759

В Днепре протестовали против высоких тарифов на газ и электричество

24 января 2021, 18:34 759
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Протестующие требовали снизить цены на коммунальные услуги
Протестующие требовали снизить цены на коммунальные услуги
Фото: Радио Свобода
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В Днепре возле здания городского совета состоялся митинг против роста тарифов на коммунальные услуги. В мероприятии, по подсчетам приняли участие несколько десятков человек, преимущественно пенсионеров.

Об этом сообщило Радио Свобода, пишет RegioNews.

Протестующие требовали от правительства снизить цены на газо - и электроснабжение вдвое, а также бороться с поставщиками-монополистами.

Необходимо бороться с причинами этого тарифного "геноцида". А причина – это приватизация общественно важных отраслей коммунальных услуг. Надо покончить с монополизацией коммунальных услуг – на всеукраинском и местном уровнях", – сказал организатор митинга Андрей Бут.

Кроме того, участники мероприятия обнародовали требования к мэру Днепра Борису Филатову, среди которых – уменьшение на 1 гривну стоимости проезда в маршрутках и снижение наполовину тарифов на водоснабжение, а также обслуживание лифтов и домов, где нет ОСМД.

Из городского совета к протестующим никто не вышел, поскольку воскресенье является выходным днем.

Организаторы объявили, что эта акция является предупредительной и пообещали продолжить протесты.

Напомним, на днях митингующие в Черновицкой области перекрыли трассу международного значения.

Также сообщалось, что в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.

газ тарифы протесты электроэнергия Днепр
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