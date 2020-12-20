На автошляху Дніпро-Кривий Ріг на ходу зайнявся автобус з пасажирами
Жертв і потерпілих немає
Жертв і потерпілих немає
Сьогодні, 20-го грудня о 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання автобусу на автошляху М-04 Дніпро-Кривий Ріг.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, сталося займання у моторному відсіку автобуса БАЗ-А079 "Еталон".
На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів та водій. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу всі вони самостійно вийшли з автобуса, однак машину врятувати не вдалося. Автобус згорів вщент.
Нагадаємо, 11 грудня на Ялтинській трасі у Криму водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху заблокував двері зсередини і підпалив горючу рідину.
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