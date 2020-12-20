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20 грудня 2020, 17:21 119

На автошляху Дніпро-Кривий Ріг на ходу зайнявся автобус з пасажирами

20 грудня 2020, 17:21 119
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Жертв і потерпілих немає
Жертв і потерпілих немає
Фото: ДСНС України
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Сьогодні, 20-го грудня о 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання автобусу на автошляху М-04 Дніпро-Кривий Ріг.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, сталося займання у моторному відсіку автобуса БАЗ-А079 "Еталон".

На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів та водій. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу всі вони самостійно вийшли з автобуса, однак машину врятувати не вдалося. Автобус згорів вщент.

Нагадаємо, 11 грудня на Ялтинській трасі у Криму водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху заблокував двері зсередини і підпалив горючу рідину.

Дніпро Кривий Ріг дороги автобус пожежа
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