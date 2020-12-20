На трассе Днепр-Кривой Рог на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
Сегодня, 20-го декабря в 07:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса на автодороге М-04 Днепр-Кривой Рог.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
Спасатели установили, что во время движения по трассе, произошло возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон".
На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. До прибытия пожарно-спасательного подразделения все они самостоятельно вышли из автобуса, однако машину спасти не удалось. Автобус сгорел дотла.
Напомним, 11 декабря на Ялтинской трассе в Крыму водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время движения заблокировал двери изнутри и поджог горючую жидкость.
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