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20 декабря 2020, 17:21 123

На трассе Днепр-Кривой Рог на ходу загорелся автобус с пассажирами

20 декабря 2020, 17:21 123
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Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
Фото: ГСЧС Украины
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Сегодня, 20-го декабря в 07:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса на автодороге М-04 Днепр-Кривой Рог.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Спасатели установили, что во время движения по трассе, произошло возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон".

На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. До прибытия пожарно-спасательного подразделения все они самостоятельно вышли из автобуса, однако машину спасти не удалось. Автобус сгорел дотла.

Напомним, 11 декабря на Ялтинской трассе в Крыму водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter во время движения заблокировал двери изнутри и поджог горючую жидкость.

Днепр Кривой Рог дороги автобус пожар
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