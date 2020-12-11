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11 грудня 2020, 12:26 157

У Криму чоловік підпалив мікроавтобус: є жертва

11 грудня 2020, 12:26 157
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Пасажирка на повному ходу вибралася з палаючого автомобіля через вікно
Пасажирка на повному ходу вибралася з палаючого автомобіля через вікно
Фото: з відкритих джерел
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На Ялтинській трасі у Криму водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху заблокував двері зсередини і підпалив горючу рідину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

Наголошується, що пасажирці мікроавтобуса вдалося врятуватися, отримавши опіки всього тіла і травми. Вона змогла вибратися через вікно, а от чоловік залишився всередині мікроавтобуса і згорів.

Жінці вдалося дивом врятуватися. Пасажирці довелося вистрибувати з палаючої машини на ходу. Постраждала отримала опіки всього тіла і травми. За її словами, вона була в автобусі разом з чоловіком, який умисно заблокував двері транспорту і підпалив каністру з пальним", - йдеться в повідомленні.

За деякими даними, чоловік скоїв підпал автомобіля після сварки з дружиною.

Про інших постраждалих поки нічого не повідомляється. На місці події працює бригада рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва в підземному переході вбили чоловіка.

Крим смерть конфлікт події жертва
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