У Криму чоловік підпалив мікроавтобус: є жертва
На Ялтинській трасі у Криму водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху заблокував двері зсередини і підпалив горючу рідину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.
Наголошується, що пасажирці мікроавтобуса вдалося врятуватися, отримавши опіки всього тіла і травми. Вона змогла вибратися через вікно, а от чоловік залишився всередині мікроавтобуса і згорів.
Жінці вдалося дивом врятуватися. Пасажирці довелося вистрибувати з палаючої машини на ходу. Постраждала отримала опіки всього тіла і травми. За її словами, вона була в автобусі разом з чоловіком, який умисно заблокував двері транспорту і підпалив каністру з пальним", - йдеться в повідомленні.
За деякими даними, чоловік скоїв підпал автомобіля після сварки з дружиною.
Про інших постраждалих поки нічого не повідомляється. На місці події працює бригада рятувальників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва в підземному переході вбили чоловіка.