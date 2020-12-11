У Криму чоловік підпалив мікроавтобус: є жертва

Пасажирка на повному ходу вибралася з палаючого автомобіля через вікно

Пасажирка на повному ходу вибралася з палаючого автомобіля через вікно

Фото: з відкритих джерел

На Ялтинській трасі у Криму водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху заблокував двері зсередини і підпалив горючу рідину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

Наголошується, що пасажирці мікроавтобуса вдалося врятуватися, отримавши опіки всього тіла і травми. Вона змогла вибратися через вікно, а от чоловік залишився всередині мікроавтобуса і згорів.

Жінці вдалося дивом врятуватися. Пасажирці довелося вистрибувати з палаючої машини на ходу. Постраждала отримала опіки всього тіла і травми. За її словами, вона була в автобусі разом з чоловіком, який умисно заблокував двері транспорту і підпалив каністру з пальним", - йдеться в повідомленні.

За деякими даними, чоловік скоїв підпал автомобіля після сварки з дружиною.

Про інших постраждалих поки нічого не повідомляється. На місці події працює бригада рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва в підземному переході вбили чоловіка.