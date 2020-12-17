У Кривому Розі секретарем міськради обрали депутата від "Слуги народу"

Депутати та міський голова Кривого Рогу прийняли присягу

Депутати та міський голова Кривого Рогу прийняли присягу

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 17 грудня у Кривому Розі проходить засідання першої сесії новообраної міської ради.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Голова Криворізької міської ТВК Валентин Орлов оголосив, що офіційно у міськраді 8 скликання зареєстровано 54 депутати. На початку першої сесії в залі були присутні 50 депутатів.

Міський голова Костянтин Павлов склав на засіданні урочисту присягу, голова ТВК вручив йому посвідчення міського голови, а ексмер Юрій Вілкул - атрибути міського голови, булаву та геральдичну відзнаку.

Депутати міської ради урочисто склали присягу, текст якої з трибуни зачитав Юрій Вілкул.

Також на першій сесії Криворізької міської ради депутати обрали нового секретаря. Ним став Олександр Котляр - депутат міськради від політичної партії "Слуга народу”. Його кандидатура була єдиною, її запропонував мер Костянтин Павлов.

За Котляра проголосували 46 депутатів, проти - 0. У таємному голосуванні взяли участь 48 депутатів.

Довідка: Олександр Котляр народився 1972 року, він проживає у Кривому Розі, керує одним із міських ринків - ТОВ "Дзержинський ринок Трампарк".

Новообрана міська рада Кривого Рогу складається з 54 депутатів замість попередніх 64, оскільки в місті зменшилась кількість виборців. Під час місцевих виборів більшість мандатів отримала партія "Блок Вілкула "Українська перспектива" - 19 (35,19%). На другому місці - "Слуга народу" – 16 мандатів (29,63%). На третьому – ОПЗЖ, 9 депутатів (16,67%). По 5 мандатів у партій "Європейська солідарність" і "Сила людей" (9,26%).

Нагадаємо, ЦВК офіційно оголосила переможця виборів в Кривому Розі, кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов отримав майже 57% голосів виборців.

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