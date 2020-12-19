У Києві під час відкриття головної ялинки сталася пожежа

У момент відкриття ялинки самовільно спрацював салют і загорілися прикраси

У момент відкриття ялинки самовільно спрацював салют і загорілися прикраси

Під час урочистостей із відкриття головної ялинки в Києві на Софійській площі виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати.

Про це у Телеграм повідомляє спільнота "Киев Оперативный”, передає RegioNews.

Відомо, що відкриття головної ялинки розпочалося із запізненням у 40 хвилин, і під час відкриття на металічній конструкції раптово почався салют. Загоряння виникло одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.

Вогонь охопив одну з прикрас — загорівся декоративний банд кульки, частина світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї йшов чорний дим, що почав здійматися над площею.

19 грудня у Києві, під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софійській площі було запалено піротехнічні вогні, внаслідок чого відбулося загоряння гірлянди на ялинці", - розповіли у ДСНС.

У відомстві додали, що займання ліквідували пожежні на місці за допомогою порошкового вогнегасника.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в психоневрологічному диспансері, шестеро пацієнтів диспансеру ховалися під ліжками, їх врятували пожежники.