Поліція Дніпра відкрила три справи за порушення виборчого законодавства

Проводяться перевірки ще за кількома фактами порушень

Проводяться перевірки ще за кількома фактами порушень

Фото: Depo.ua

Станом на 15:00 до поліції Дніпра надійшло 108 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду відкрито 3 кримінальні провадження.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Зокрема, відкрито два кримінальні провадження за фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

В рамках розслідування першого факту встановлюватимуть обставини зникнення печатки виборчої комісії на одній із дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі.

За другим порушенням розслідують факт підпису протоколу про підрахунок голосів виборців до його остаточного заповнення, виявлений на виборчій дільниці у Новокодацькому районі Дніпра.

Також поліцейські відкрили кримінальне провадження для перевірки повідомлення, що у Дніпрі проходять ярмарки з агітацією за одного з кандидатів на посаду міського голови. Цей факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Станом на 12 годину суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.