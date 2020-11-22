Станом на 13 годину явка на виборах становить 12,7% - ЦВК
На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70%
Про це пише RegioNews з посиланням на ЦВК.
Якщо порівняти з повторним голосуванням минулого тижня, то явка збільшилась майже на 2%. (Станом на 13:00 15 листопада явка складала 10,78%).
У розрізі міст явка склала:
- Дніпро 13,24%
- Нікополь 12,91%
- Слов’янськ 18,14%
- Ужгород 12,19%
- Бердянськ 12,38%
- Львів 12,89%
- Дрогобич 11,46%
- Миколаїв 12,26%
- Полтава 11,15%
- Рівне 12,35%
- Черкаси 11,59%
12,70% На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70 % Якщо порівняти з повторним голосуванням...Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 22, 2020
Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.
Станом на 12 годину суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.