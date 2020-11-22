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22 листопада 2020, 15:05 13

Станом на 13 годину явка на виборах становить 12,7% - ЦВК

22 листопада 2020, 15:05 13
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У порівнянні з голосуванням 15 листопада явка збільшилася майже на 2%
У порівнянні з голосуванням 15 листопада явка збільшилася майже на 2%
Фото з відкритих джерел
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На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70%

Про це пише RegioNews з посиланням на ЦВК.

Якщо порівняти з повторним голосуванням минулого тижня, то явка збільшилась майже на 2%. (Станом на 13:00 15 листопада явка складала 10,78%).

У розрізі міст явка склала:

  • Дніпро 13,24%
  • Нікополь 12,91%
  • Слов’янськ 18,14%
  • Ужгород 12,19%
  • Бердянськ 12,38%
  • Львів 12,89%
  • Дрогобич 11,46%
  • Миколаїв 12,26%
  • Полтава 11,15%
  • Рівне 12,35%
  • Черкаси 11,59%

12,70% На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70 % Якщо порівняти з повторним голосуванням...

Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 22, 2020

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Станом на 12 годину суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.

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