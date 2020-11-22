В ОПОРІ повідомили про явку на дільницях станом на 12 годину
Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 12:00 склала 9,7% (похибка - 0,5%).
Про це пише RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 8,6%.
Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.
Станом на 12 годину суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.