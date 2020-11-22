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22 листопада 2020, 13:54 13

В ОПОРІ повідомили про явку на дільницях станом на 12 годину

22 листопада 2020, 13:54 13
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Інтегрована явка виборців станом на 12 годину – 9,7%
Інтегрована явка виборців станом на 12 годину – 9,7%
Фото: Укрінформ
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Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 12:00 склала 9,7% (похибка - 0,5%).

Про це пише RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 8,6%.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Станом на 12 годину суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.

вибори виборці ОПОРА другий тур явка
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