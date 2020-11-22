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22 ноября 2020, 16:53 12

Полиция Днепра открыла три дела за нарушение избирательного законодательства

22 ноября 2020, 16:53 12
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Проводятся проверки еще по нескольким фактам нарушений
Проводятся проверки еще по нескольким фактам нарушений
Фото: Depo.ua
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По состоянию на 15:00 в полицию Днепра поступило 108 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения открыто 3 уголовных производства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

В частности, открыто два уголовных производства за фальсификацию, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации.

В рамках расследования первого факта будут устанавливать обстоятельства исчезновения печати избирательной комиссии на одном из участков в Амур-Нижнеднепровском районе.

За вторым нарушением расследуют факт подписи протокола о подсчете голосов избирателей до его окончательного заполнения, обнаруженный на избирательном участке в Новокодацком районе Днепра.

Также полицейские открыли уголовное производство для проверки сообщения, что в Днепре проходят ярмарки с агитацией за одного из кандидатов на должность городского головы. Этот факт квалифицирован по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, повторное голосование на выборах мэра происходит в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

По состоянию на 12 час существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

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