На поточний момент суттєвих порушень під час другого туру виборів не зафіксовано - ЦВК

Голосування на дільницях відбувається відповідно до карантинних вимог

Голосування на дільницях відбувається відповідно до карантинних вимог

Фото: 24 канал

Центральна виборча комісія України повідомила про початок голосування у другому турі виборів 22 листопада. Суттєвих порушень чинного законодавства поки що не зафіксовано.

Про це йдеться на сайті ЦВК, пише RegioNews.

1 648 виборчих дільниць у 9 регіонах, де сьогодні, 22 листопада, відбувається повторне голосування з виборів міського голови, відкрилися вчасно. Із запізненням відкрилась виборча дільниця № 531254 (м. Полтава).

Серйозних системних порушень, які потенційно можуть вплинути на результати волевиявлення виборців, поки що не зафіксовано. Голосування триває у штатному режимі.

За інформацією, що надійшла від територіальних виборчих комісій, у звʼязку зі складною епідеміологічною ситуацією, повʼязаною з пандемією COVID-19, та оголошеним Кабінетом Міністрів України "карантином вихідного дня” члени ДВК контролюють дотримання виборцями та іншими субʼєктами виборчого процесу правил безпеки.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбувається в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Загалом у цьому голосуванні зможуть взяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

У 15 регіонах також відбувається повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч. А саме: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільрад.

У зазначеному голосуванні, яке відбувається на 86 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.