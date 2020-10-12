До міськради Кривого Рогу можуть потрапити 8 партій, – опитування

Кандидат від "Слуги народу” наздоганяє чинного мера міста

Кандидат від "Слуги народу” наздоганяє чинного мера міста

Фото: kr.gov.ua

На виборах мера Кривого Рогу лідирують чинний мер Юрій Вілкул і кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", яке проводилося 8-9 жовтня, передає RegioNews.

За Вілкула готові проголосувати 40,8% виборців, які визначилися з вибором. За Дмитра Шевчика від "Слуги народу" готові віддати свій голос 29% виборців.

Далі йдуть кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов (10,1%), представник "Європейської солідарності" Юрій Яровий (7,2%) і висуванець від "Сили людей" Юрій Милобог (5,5%). Решта кандидатів отримають менше 4% голосів.

Крім того, 20% мешканців міста не визначилися зі своїм вибором. Соціологи повідомляють, що за Юрія Вілкула у вересні були готові проголосувати 50,5% всіх опитаних, у жовтні – 31,5%. Його суперник Дмитро Шевчик наростив підтримку з 14,0% у вересні до 22,3% у жовтні.

Незначне зростання продемонстрував також представник "Євросолідарності" Юрій Яровий – з 3,9 до 5,5%.

На виборах до міськради Кривого Рогу партію чинного мера "Блок Юрія Вілкула "Українська перспектива" готові підтримати 33,8% виборців. На другому місці "Слуга народу", за яку готові проголосувати 23,2% опитаних.

До міськради також проходять "ОПЗЖ" (10,3%), "Партія Шарія" (8,2%), "Європейська солідарність" (7,3%) і "Сила людей" (6,1%). Можуть подолати 5-відсотковий барʼєр ВО "Батьківщина" (4,7%) та "Пропозиція" (4,2%). Решта партій набирають менше 2 відсотків.

Нагадаємо, при погіршенні ситуації з COVID-19 у місцевих виборах готові взяти участь 46% громадян - Рейтинг.