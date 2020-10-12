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12 жовтня 2020, 12:16 12

Правоохоронці блокували діяльність міжнародного угруповання, що займалось контрабандою наркотиків

12 жовтня 2020, 12:16 12
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці припинили діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке причетне до налагодження та функціонування мережі з виготовлення, контрабанди та збуту психотропних речовин на території України, а також в суміжних країнах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

У результаті проведення дев’яти санкціонованих обшуків на території м. Києва та Київської області виявлено лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також кол-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України двох фігурантів, які причетні до функціонування вказаної лабораторії з виготовлення PVP. Це - громадяни України, 1970 та 1976 років народження. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні злочину.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на викриття інших фігурантів, це - понад 100 чоловік – операторів кол-центрів.

Раніше повідомлялось, що в Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій Україні.

наркотики злочин кримінальна справа поліція Нацполіція
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