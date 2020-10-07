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07 жовтня 2020, 14:41 6

Родині кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуга народу" погрожували вбивством

07 жовтня 2020, 14:41 6
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Поліція за цим фактом відкрила кримінальну справу
Поліція за цим фактом відкрила кримінальну справу
Фото: Facebook
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Поліція відкрила кримінальну справу за фактом погроз родині кандидата в мери Кривого Рогу від партії “Слуга народу” Дмитра Шевчика.

Про це агентству УНІАН повідомила прессекретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, передає RegioNews.

За її словами, в заяві брата кандидата в мери Кривого Рогу повідомляється про два телефонні дзвінки, на даний момент особи тих, хто дзвонив, ще не встановлені.

На даний момент триває досудове розслідування... Поліція вживає всіх відповідних заходів для встановлення особи або осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення”, - розповіла Старчевська.

Сам Шевчик заявив, що погрози його родині надходили з незнайомого номера, вперше це сталося 23 вересня.

Той, хто дзвонив представився співробітником поліції, уточнив моє ім'я і рік народження. І сказав, що моя мати загинула і мені потрібно приїхати на впізнання”, - повідомив він.

За словами Шевчика, через побоювання за безпеку своєї сім'ї він найняв охорону і звернувся із заявою до поліції.

Нагадаємо, кандидат у мери Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов відмовився від теледебатів, його опонентом повинен був стати кандидат від "ОПЗЖ" Микола Скорик.

Слуга народа Кривий Ріг Дніпропетровська область Місцеві вибори поліція погрози
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