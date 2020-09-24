На Криворізькому залізорудному комбінаті виявили 190 порушень законодавства про працю

Саме через погані умови праці і борги із зарплати тут вже два тижні бастують шахтарі

Саме через погані умови праці і борги із зарплати тут вже два тижні бастують шахтарі

Фото з відкритих джерел

Державна служба України з питань праці на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля завершила проведення позапланової перевірки ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” і виявила 190 порушень законодавства про працю.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної служби України з охорони праці. Загалом під час перевірки виявлено 190 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці. За допущені порушення на винних посадових осіб суб’єкта господарювання складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення. Керівництву підприємства рекомендовано негайно зупинити виконання робіт (виробництва) за фактом наявності порушень, що можуть нести загрозу життю та здоров’ю працівників підприємства”, - йдеться в повідомленні. Порушення законодавства про працю встановлені на всіх структурних підрозділах ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат". Це стосується несвоєчасної виплати зарплати, прийняття власником в односторонньому порядку рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені колективним договором, незабезпечення достовірного обліку виконуваної працівниками роботи та бухгалтерського обліку витрат на оплату праці. З питань охорони та гігієни праці було виявлено ряд порушень на усіх структурних підрозділах ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" а саме: допуск працівників до роботи без проведення стажування, допуск працівників до керування підривними роботами без проходження повторного навчання, наявність невідповідностей у розпорядчої та проектної документації до вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, що мають забезпечувати безпечне виконання робіт, не відповідність утримання гірничих виробок вимогам діючих нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Також виявлено, що під час укладання трудового договору працівники під підписку інформуються не про всі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто на робочому місці, не інформуються про можливі наслідки їх впливу на здоров’я відповідно до законодавства і колективного договору, під час прийняття на роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці в направленні на обов’язковий попередній медогляд працівників в характеристиці умов праці вказуються не всі шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища та трудового процесу та види робіт. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі вже третій тиждень під землею страйкують 149 шахтарів.

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