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08 вересня 2020, 10:49 1

Майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест

08 вересня 2020, 10:49 1
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Вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат
Вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат
Фото: з відкритих джерел
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У Дніпропетровській області 393 гірника шахти "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає RegioNews.

Протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" і 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат і покращення умов праці вже шосту добу", - йдеться в повідомленні.

Волинець додав, що готовність підтримати колег підземними і наземними мітингами висловлюють і з інших підприємств Кривого Рогу.

За його словами, адміністрація шахти "Тернівська" вранці не пустила першу зміну, яка хотіла приєднатися до протесту. Тепер працівники влаштували акцію на площі біля адмінбудинку Криворізького комбінату.

Раніше повідомлялося, що на Червоноградщине Львівській області продовжується страйк на шахті "Надія". Шахтарі вимагають виплатити заборговану ще з березня заробітну плату.

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