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01 октября 2020, 11:59 2

Три из четырех шахт Криворожского железорудного комбината приступили к работе

01 октября 2020, 11:59 2
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На шахте "Октябрьская" продолжают бастовать 24 человека
На шахте "Октябрьская" продолжают бастовать 24 человека
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Три шахты Криворожского железорудного комбината сегодня приступили к работе, на шахте "Октябрьская" продолжают бастовать 24 человека.

Об этом УНИАН сообщил и.о. председателя правления Сергей Новак, передает RegioNews.

Три шахты приступили к работе. Из этих шахт поднялись все работники. Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам не понятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная - нам не понятно. Мы подняли с первого сентября на 10% и на 35%, с первого октября мы поднимаем еще на 10%, всем", - сказал Новак.

Он отметил, что до забастовки заработная плата у шахтеров была более $600.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября.

На Криворожском железорудном комбинате выявили 190 нарушений законодательства о труде.

шахтеры протест работа шахта Днепропетровская область Кривой Рог
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