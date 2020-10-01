Три из четырех шахт Криворожского железорудного комбината приступили к работе

Об этом УНИАН сообщил и.о. председателя правления Сергей Новак, передает RegioNews.

Три шахты приступили к работе. Из этих шахт поднялись все работники. Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам не понятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная - нам не понятно. Мы подняли с первого сентября на 10% и на 35%, с первого октября мы поднимаем еще на 10%, всем", - сказал Новак.