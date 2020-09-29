Гірники ще однієї шахти КЗРК піднялися на поверхню
Гірники шахти «Батьківщина» Криворізького залізорудного комбінату, де тривав страйк, піднялися на поверхню без підписання меморандуму.
Про це голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники здали лампи, родини зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.
За його словами, меморандуму учасники протесту не підписали.
Водночас 24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест.
Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Родіна" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники...Опубліковано Михайло Волинець Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Нагадаємо, залізничники Кривбасу почали "італійський страйк" на підтримку гірників.