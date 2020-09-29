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29 вересня 2020, 21:48 3

Гірники ще однієї шахти КЗРК піднялися на поверхню

29 вересня 2020, 21:48 3
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Під землею залишилися 24 шахтарі
Під землею залишилися 24 шахтарі
Фото: Михайло Волинець Facebook
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Гірники шахти «Батьківщина» Криворізького залізорудного комбінату, де тривав страйк, піднялися на поверхню без підписання меморандуму.

Про це голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники здали лампи, родини зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.

За його словами, меморандуму учасники протесту не підписали.

Водночас 24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест.

Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Родіна" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники...

Опубліковано Михайло Волинець Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, залізничники Кривбасу почали "італійський страйк" на підтримку гірників.

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