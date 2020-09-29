Гірники ще однієї шахти КЗРК піднялися на поверхню

Під землею залишилися 24 шахтарі

Під землею залишилися 24 шахтарі

Фото: Михайло Волинець Facebook

Гірники шахти «Батьківщина» Криворізького залізорудного комбінату, де тривав страйк, піднялися на поверхню без підписання меморандуму.

Про це голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники здали лампи, родини зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.

За його словами, меморандуму учасники протесту не підписали.

Водночас 24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест.

Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Родіна" у повному складі піднялись на поверхню. Гірники... Опубліковано Михайло Волинець Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, залізничники Кривбасу почали "італійський страйк" на підтримку гірників.