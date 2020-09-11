На протестувальників з Кривого Рогу та їх родини здійснюються тиск та залякування – Волинець

Одразу кілька організаторів протестів шахтарів повідомили про стеження за ними та їхніми дітьми

Одразу кілька організаторів протестів шахтарів повідомили про стеження за ними та їхніми дітьми

Фото з відкритих джерел

Про це сам Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Голова незалежної профспілки гірників розповів, що голова ППО Незалежної профспілки гірників України шахти "Жовтнева" Віктор Стояновський та заступник цехового комітету ППО НПГУ цієї ж шахти Валерій Гриневич повідомили, що з початку акції протесту на КЗРК за ними та членами їхніх родин відбувається постійне переслідування та стеження з боку невідомих осіб.

До малолітніх дітей 8 та 13 років Віктора Стояновського дорогою до школи підходили невідомі та запитували, де знаходяться їх батьки. Інші люди з незрозумілими намірами були за адресою проживання родини Валерія Гриневича.

Звернувся до керівництва Нацполіції з вимогою відповідально відреагувати на зазначені факти тиску на профспілковців, учасників протестного руху у Кривому Розі", - написав Волинець.

Тим часом на протестувальників з Кривого Рогу, на їх родини здійснюються тиск та залякування. Голова ППО Незалежної... Опубліковано Михайло Волинець Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.