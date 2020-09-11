"Центренерго" виплатило усім державним шахтам борги, - Буславець
Це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно
Це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно
Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" погасила всі борги перед державними шахтами. Вуглевидобувні підприємства отримали можливість працювати безперешкодно.
Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
"Компанія "Центренерго" виплатила борги всім шахтам за поставку вугілля, що дозволило погасити заборгованість за електроенергію. І це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно", - сказала Буславець.
Нагадаємо, раніше "Центренерго" обіцяло повністю розрахуватися з боргами шахтарям до кінця року.
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