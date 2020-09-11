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11 вересня 2020, 13:58 2

"Центренерго" виплатило усім державним шахтам борги, - Буславець

11 вересня 2020, 13:58 2
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Це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно
Це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно
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Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" погасила всі борги перед державними шахтами. Вуглевидобувні підприємства отримали можливість працювати безперешкодно.

Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Компанія "Центренерго" виплатила борги всім шахтам за поставку вугілля, що дозволило погасити заборгованість за електроенергію. І це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно", - сказала Буславець.

Нагадаємо, раніше "Центренерго" обіцяло повністю розрахуватися з боргами шахтарям до кінця року.

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