"Центренерго" виплатило усім державним шахтам борги, - Буславець

Це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно

Це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно

Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Компанія "Центренерго" виплатила борги всім шахтам за поставку вугілля, що дозволило погасити заборгованість за електроенергію. І це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно", - сказала Буславець.

Нагадаємо, раніше "Центренерго" обіцяло повністю розрахуватися з боргами шахтарям до кінця року.