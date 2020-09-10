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10 вересня 2020, 21:28 5

Під держдачею Зеленського проходить акція "Ні капітуляції!"

10 вересня 2020, 21:28 5
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Така ж акція відбувається під будівлею Офісу президента
Така ж акція відбувається під будівлею Офісу президента
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У ці хвилини в столиці та багатьох обласних центрах України проходять акції протесту проти проведення інспекції позицій українських військ в районі населеного пункту Шуми під Горлівкою спільно з представниками терористичної "ДНР".

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Акції організували організація "Рух опір капітуляції", партії "Демократична сокира" і "Свобода", а також ультраправий об'єднання "Національний корпус".

На акції під офісом президента люди скандують "Зелю геть!" і "Ганьба", повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Також вони по черзі висловлюють своє обурення у гучномовець щодо можливої спільної інспекції з "ДНР" українських позицій в Шумах.

Співробітники поліції стежать за дотриманням порядку учасниками акції.

У той час як одні активісти поїхали під резиденцію Зеленського в Конча-Заспу, паралельно під Офісом президента їх...

Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 10 вересня 2020 р.

У той же час на паркані держдачі Зеленського учасники другої акції протесту в столиці написали слово "імпічмент", передає телеграм-канал Політика країни.

Координатор руху немає капітуляції" Юрій Гудименко заявив, що режим Зеленського це ворожий режим і він повинен бути знищений.

В риториці всі політичних партій повинно залишитися три слова, які будуть характеризувати Зеленського: Імпічмент, відставка і суд",- заявив Гудименко.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами сьогодні не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ВСУ під Шумами.

Незабаром після цього бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів.

Володимир Зеленський Київ протести президент акція
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