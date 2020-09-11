На протестующих из Кривого Рога и их семьи осуществляются давление и запугивание – Волынец

Сразу несколько организаторов протестов шахтеров сообщили о слежке за ними и их детьми

Сразу несколько организаторов протестов шахтеров сообщили о слежке за ними и их детьми

Фото из открытых источников

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился по данным фактам в полицию.

Об этом сам Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews. Председатель независимого профсоюза горняков рассказал, что председатель ППО Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Октябрьская" Виктор Стояновский и заместитель цехового комитета ППО НПГУ этой шахты Валерий Гриневич сообщили, что с начала акции протеста на КЖРК за ними и членами их семей происходит постоянное преследование и слежку со стороны неизвестных лиц. Также к малолетним детям Виктора Стояновского 8 и 13 лет по дороге к школе подходили неизвестные и спрашивали, где находятся их родители. Другие люди с непонятными намерениями приходили по адресу проживания семьи Валерия Гриневича. Обратился к руководству Нацполіції с требованием ответственно отреагировать на указанные факты давления на независимы профсоюзы, участников протестного движения в Кривом Роге", - написал Волынец. Тем временем на протестующих из Кривого Рога, на их семьи осуществляются давление и запугивание. Председатель ПВО Независимой... Опубликовано Михаил Волынец Пятница, 11 сентября 2020 г. Напомним, почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест, они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат. Некоторых протестующих поднимают из шахт из-за ухудшения состояния здоровья .

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