Обід "слуг" у Дніпрі нагадав Філатову про щоденні угоди з совістю
Борис Філатов прокоментував вчорашнє порушення карантину нардепами від партії «Слуга народу» в дорогому ресторані Дніпра
Особисту думку щодо розкішного обіду нардепів і керівництва області в дніпровському елітному ресторані "Репортеръ", який належить місцевому бізнесмену, давньому другові олігарха Коломойського, Дмитру Погребову, Борис Філатов висловив на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.
Кожен день ти повинен іти, нехай на дрібні, але угоди з совістю, намагаючись збалансувати інтереси різних учасників процесу, політичних партій та міських кланів.
Але, на жаль, схоже, що ті, хто сьогодні прийшов у владу, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності", - написав Борис Філатов.
Далі міський голова Дніпра відповів на звинувачення про те, що за новоствореною партією "Пропозиція" стоять нібито спонсори, а самі учасники нової політсили є невдахами, торгашами і корупцінерами.
Це тоді, коли оголошуєш себе "слугою народу", а ведеш себе як "господар життя".
Сидиш майже всією фракцією на зарплаті у одіозного олігарха ( про що відомо всій країні ), але брехливо звинувачуєш новостворену партію "Пропозиція", що за нею стоять якісь спонсори.
Коли замовляєш повій в парламенті, міняєш газ на собак, записуєш в свою партію гвалтівників, не соромишся приятелювати з відвертими бандитами, порушуєш всі мислимі і немислимі передвиборні обіцянки, не бачиш нічого поганого в румунських паспортах і десятках люкс-авто, вбиваєш останні надії людей тотальною некомпетентністю, але, при цьому, за@ваними очима спокійно звинувачуєш людей справи, які намагаються хоч якось, але врятувати цю нещасну країну, в тому, що вони - "невдахи, торгаші і корупціонери", - продовжив мер.
Наостанок Філатов звинуватив владу у використанні адмінресурсу і масовому фабрикуванні кримінальних справ.
Коли обіцяєш суспільству справедливість, а сам у боротьбі з політичними опонентами ставиш ставку на масову фабрикацію кримінальних справ і використання адмінресурсу.
Коли декларуєш відкритість і публічність, а сам плюешь в обличчя професійним журналістам і заливаєш потоками гною і жахливої брехні мізки виборцям через анонімні телеграм-канали", - описав ситуацію мер Дніпра.
Новинну стрічку розриває від обурення, що в Дніпрі чергові депутати від правлячої партії спільно з обласним...Опубліковано Borys Filatov Понеділок, 22 червня 2020 р.
Нагадаємо, вчора, 22 червня депутати партії "Слуга народу" і керівництво Дніпропетровської області розкішно пообідали в одному з дорогих ресторанів Дніпра.