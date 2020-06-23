Обід "слуг" у Дніпрі нагадав Філатову про щоденні угоди з совістю

Міський голова Дніпра вважає, що політика - взагалі брудна штука

Міський голова Дніпра вважає, що політика - взагалі брудна штука

Особисту думку щодо розкішного обіду нардепів і керівництва області в дніпровському елітному ресторані "Репортеръ", який належить місцевому бізнесмену, давньому другові олігарха Коломойського, Дмитру Погребову, Борис Філатов висловив на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

Кожен день ти повинен іти, нехай на дрібні, але угоди з совістю, намагаючись збалансувати інтереси різних учасників процесу, політичних партій та міських кланів. Але, на жаль, схоже, що ті, хто сьогодні прийшов у владу, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності", - написав Борис Філатов.

Далі міський голова Дніпра відповів на звинувачення про те, що за новоствореною партією "Пропозиція" стоять нібито спонсори, а самі учасники нової політсили є невдахами, торгашами і корупцінерами.

Це тоді, коли оголошуєш себе "слугою народу", а ведеш себе як "господар життя". Сидиш майже всією фракцією на зарплаті у одіозного олігарха ( про що відомо всій країні ), але брехливо звинувачуєш новостворену партію "Пропозиція", що за нею стоять якісь спонсори. Коли замовляєш повій в парламенті, міняєш газ на собак, записуєш в свою партію гвалтівників, не соромишся приятелювати з відвертими бандитами, порушуєш всі мислимі і немислимі передвиборні обіцянки, не бачиш нічого поганого в румунських паспортах і десятках люкс-авто, вбиваєш останні надії людей тотальною некомпетентністю, але, при цьому, за@ваними очима спокійно звинувачуєш людей справи, які намагаються хоч якось, але врятувати цю нещасну країну, в тому, що вони - "невдахи, торгаші і корупціонери", - продовжив мер.

Наостанок Філатов звинуватив владу у використанні адмінресурсу і масовому фабрикуванні кримінальних справ.

Коли обіцяєш суспільству справедливість, а сам у боротьбі з політичними опонентами ставиш ставку на масову фабрикацію кримінальних справ і використання адмінресурсу. Коли декларуєш відкритість і публічність, а сам плюешь в обличчя професійним журналістам і заливаєш потоками гною і жахливої брехні мізки виборцям через анонімні телеграм-канали", - описав ситуацію мер Дніпра.

Новинну стрічку розриває від обурення, що в Дніпрі чергові депутати від правлячої партії спільно з обласним... Опубліковано Borys Filatov Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 22 червня депутати партії "Слуга народу" і керівництво Дніпропетровської області розкішно пообідали в одному з дорогих ресторанів Дніпра.