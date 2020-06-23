Обед "слуг" в Днепре напомнил Филатову о ежедневных сделках с совестью

Городской голова Днепра считает, что политика - вообще грязная штука

Городской голова Днепра считает, что политика - вообще грязная штука

Личное мнение по поводу шикарного обеда нардепов и руководства области в элитном ресторане "Репортеръ", который принадлежит местному бизнесмену, давнему другу олигарха Коломойского, Дмитрию Погребову, Борис Филатов высказал на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов. Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности", - написал Борис Филатов.

Далее городской голова Днепра ответил на обвинения о том, что за новосозданной партией "Пропозиция" стоят якобы спонсоры, а сами участники новой политсилы являются неудачниками, торгашами и коррупцинерами.

Это тогда, когда объявляешь себя "слугой народа", а ведёшь себя как "хозяин жизни". Сидишь почти всей фракцией на зарплате у одиозного олигарха ( о чём известно всей стране ), но лживо обвиняешь вновь созданную партию "Пропозиция", что за ней стоят некие спонсоры. Когда заказываешь проституток в парламенте, меняешь газ на собак, записываешь в свою партию насильников, не стесняешься якшаться с откровенными бандитами, нарушаешь все мыслимые и немыслимые предвыборные обещания, не видишь ничего зазорного в румынских паспортах и десятках люкс-авто, убиваешь последние надежды людей тотальной некомпетентностью, но, при этом, с за@ными глазами спокойно обвиняешь людей дела, пытающихся хоть как-то, но спасти эту несчастную страну, в том, что они - "неудачники, торгаши и коррупционеры", - продолжил мэр.

Напоследок Филатов обвинил власть в использовании админресурса и масоовом фабриковании уголовных дел.

Когда обещаешь обществу справедливость, а сам в борьбе с политическими оппонентами ставишь ставку на массовую фабрикацию уголовных дел и использование админресурса. Когда декларируешь открытость и публичность, а сам плюешь в лицо профессиональным журналистам и заливаешь потоками гноя и чудовищной лжи мозги избирателям через анонимные телеграмм-каналы", - описал ситуацию мер Днепра.

Новостную ленту разрывает от возмущения, что в Днепре очередные депутаты от правящей партии вместе с областным... Опубліковано Borys Filatov Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, вчера, 22 июня "депутаты" партии "Слуга народа" и руководство Днепропетровской области шикарно отобедали в одном из дорогих ресторанов Днепра.