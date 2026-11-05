Троє людей травмовані, 11 авто пошкоджені: наслідки атаки на Вінниччині

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У кількох громадах Вінницької області через російську атаку 5 листопада є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, відомо про трьох постраждалих

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

За її словами, наразі відомо про трьох постраждалих. Усі вони отримали легкі травми та отримують необхідну медичну допомогу.

Також в одному з міст області спалахнули дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

В іншому місці вогонь пошкодив 11 автомобілів: чотири транспортні засоби згоріли вщент, ще сім зазнали пошкоджень.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених унаслідок атаки.

Всі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Нагадаємо, в четвер, 5 листопад, російські війська завдали удару по Вінниці реактивним безпілотником типу "Шахед". У місті виникла сильна пожежа.