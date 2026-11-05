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05 листопада 2026, 14:35

На Полтавщині іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: пасажирка загинула

05 листопада 2026, 14:35
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Фото: Нацполіція
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Аварія сталась 4 листопада у селищі Шишаки. Внаслідок ДТП загинула пасажирка, а водій просто втік

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Автомобіль Hyundai Sonata під час руху виїхав на узбіччя та перекинувся. 27-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці. 21-річний водій після аварії втік звідти.

"Водієм, який, ймовірно, керував авто на момент ДТП, є 21-річний Задніпряний Данііл Сергійович. Наразі поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення місця його перебування. Закликаємо громадян, які володіють будь-якою інформацією про цю дорожньо-транспортну пригоду та ймовірне місцеперебування водія, повідомити за номером 102", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.

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