На Полтавщині іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: пасажирка загинула

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Автомобіль Hyundai Sonata під час руху виїхав на узбіччя та перекинувся. 27-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці. 21-річний водій після аварії втік звідти.

"Водієм, який, ймовірно, керував авто на момент ДТП, є 21-річний Задніпряний Данііл Сергійович. Наразі поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення місця його перебування. Закликаємо громадян, які володіють будь-якою інформацією про цю дорожньо-транспортну пригоду та ймовірне місцеперебування водія, повідомити за номером 102", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.