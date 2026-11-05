На Полтавщині грибами отруїлися 18 людей, один чоловік помер

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Полтавщині цьогорічний грибний сезон відзначився невтішною статистикою. Від початку року в області зареєстрували 17 випадків отруєння дикорослими грибами

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Від початку року в області зареєстрували 17 випадків отруєння дикорослими грибами. Постраждали 18 людей, серед яких одна дитина. На жаль, один випадок завершився смертю.

Як повідомив лікар-епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий, перше отруєння зафіксували ще в липні, однак найбільше таких випадків припало на жовтень.

Трагічний інцидент стався у Кобеляцькій громаді. 67-річний місцевий житель збирав у лісі гриби зеленушки та вживав їх у їжу. Згодом чоловік потрапив до лікарні з гострим отруєнням, врятувати його не вдалося.

Більшість постраждалих самостійно збирали гриби в місцевих лісах. Водночас небезпека може чатувати й на тих, хто купує їх на ринках. Зокрема, 71-річна жителька Полтави опинилася в лікарні після вживання маслюків, придбаних на одному з міських ринків.

Фахівці закликають жителів області відмовитися від збирання та купівлі дикорослих грибів. Навіть гриби, які вважаються їстівними, можуть становити небезпеку через забруднення довкілля та інші чинники.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть матір, яка нагодувала дітей отруйними грибами. Жінці оголосили підозру за двома статтями: за неналежний догляд за дітьми, що призвів до тяжких наслідків, та за те, що вона залишила дитину в небезпечному для життя стані без допомоги.