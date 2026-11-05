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05 листопада 2026, 14:25

Через аварійні знеструмлення у всіх районах Києва виникли перебої з водою

05 листопада 2026, 14:25
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У всіх районах столиці спостерігаються перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє Київводоканал, передає RegioNews.

Наразі фахівці водоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та відновленням подачі води. Послуга вже поступово повертається до споживачів.

У Київводоканалі також нагадали, що в столиці працюють бюветні комплекси, де мешканці можуть набрати питну воду.

Дізнатися адресу найближчого бювету можна на сайті КП "Київводфонд".

Нагадаємо, окрім того, у Києві тимчасово призупинили рух поїздів на червоній лінії метро через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

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