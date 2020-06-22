На Волині посилили карантин

Заборонили роботу дитсадків, спортивних та розважальних закладів, а також міжобласні перевезення

Заборонили роботу дитсадків, спортивних та розважальних закладів, а також міжобласні перевезення

Відповідно до подання головного державного санітарного лікаря області з 22 червня 2020-го року на території Волині посилені протиепідемічні заходи

Про це пише RegioNews з посиланням на Волинську ОДА.

Зокрема, відсьогодні на території Волині заборонено:

1) роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках з дотриманням правил карантину та торгівлі на винос.

2) здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;

3) проведення релігійних заходів за участі більше 10-ти осіб;

4) роботу дошкільних навчальних закладів.

Окрім цього, в окремих районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів – Ратнівський та Камінь-Каширський.

На території Волині посилюють протиепідемічні заходи Продовжити карантин на території області та посилити... Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Києву і Вінницькій області дозволили послабити карантин.

Тим часом, на Одещині посилили протиепідемічні заходи.