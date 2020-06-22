На Волині посилили карантин
Відповідно до подання головного державного санітарного лікаря області з 22 червня 2020-го року на території Волині посилені протиепідемічні заходи
Про це пише RegioNews з посиланням на Волинську ОДА.
Зокрема, відсьогодні на території Волині заборонено:
1) роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках з дотриманням правил карантину та торгівлі на винос.
2) здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;
3) проведення релігійних заходів за участі більше 10-ти осіб;
4) роботу дошкільних навчальних закладів.
Окрім цього, в окремих районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів – Ратнівський та Камінь-Каширський.
На території Волині посилюють протиепідемічні заходи Продовжити карантин на території області та посилити...Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Понеділок, 22 червня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні Києву і Вінницькій області дозволили послабити карантин.
Тим часом, на Одещині посилили протиепідемічні заходи.