Не так рахували: У Дніпрі "додатково" одужали 216 хворих на COVID-19

У Дніпропетровській області перерахували результати ПЛР-тестів на коронавірус

У Дніпропетровській області перерахували результати ПЛР-тестів на коронавірус

Після скандалу в Дніпропетровській області провели перерахунок результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Після цього зросла кількість людей, які вже одужали після захворювання.

Про це пише RegioNews з посиланням на Дніпропетровську обласну раду.

Після перерахунку кількість пацієнтів, які одужали, одразу збільшилася на 216 людей", - поінформували в раді.

За новими підрахунками, в області одужали вже половина хворих на коронавірус.

Станом на ранок 7 червня це 532 хворих з 971. Ще 22 людей через хворобу померли.

В облраді зазначили, що дані уточнили після проведення внутрішнього аудиту статистики новим керівництвом лабораторного центру.

Добрі новини! Офіційно: кількість одужавших від COVID в нашій області становить 484 особи з 965 захворівших! Вчора... Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Пʼятниця, 5 червня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ проводило перевірку в лабораторному центрі Дніпра. Комісія встановила, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус та надавав неправдиві результати.

В МОЗ ухвалили рішення про відсторонення керівника лабораторного центру. Справу передали до правоохоронних органів.

Штепу звільнили 22 травня й того ж дня призначили нову людину. МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувача відділу фізичних і хімічних чинників.

Сам звільнений директор Дніпровського лабцентру Олександр Штепа вважає, що влада області звідомо занижує статистику хворих на коронавірус в області.