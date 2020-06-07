Не так рахували: У Дніпрі "додатково" одужали 216 хворих на COVID-19
Після скандалу в Дніпропетровській області провели перерахунок результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Після цього зросла кількість людей, які вже одужали після захворювання.
Про це пише RegioNews з посиланням на Дніпропетровську обласну раду.
Після перерахунку кількість пацієнтів, які одужали, одразу збільшилася на 216 людей", - поінформували в раді.
За новими підрахунками, в області одужали вже половина хворих на коронавірус.
Станом на ранок 7 червня це 532 хворих з 971. Ще 22 людей через хворобу померли.
В облраді зазначили, що дані уточнили після проведення внутрішнього аудиту статистики новим керівництвом лабораторного центру.
Добрі новини! Офіційно: кількість одужавших від COVID в нашій області становить 484 особи з 965 захворівших! Вчора...Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Пʼятниця, 5 червня 2020 р.
Нагадаємо, нещодавно МОЗ проводило перевірку в лабораторному центрі Дніпра. Комісія встановила, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус та надавав неправдиві результати.
В МОЗ ухвалили рішення про відсторонення керівника лабораторного центру. Справу передали до правоохоронних органів.
Штепу звільнили 22 травня й того ж дня призначили нову людину. МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувача відділу фізичних і хімічних чинників.
Сам звільнений директор Дніпровського лабцентру Олександр Штепа вважає, що влада області звідомо занижує статистику хворих на коронавірус в області.
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