МОЗ попередив про другу хвилю коронавірусу в Україні

Про це свідчить погіршення статистики заражень COVID-19

Про це свідчить погіршення статистики заражень COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що погіршення статистики заражень коронавірусом вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

Про це Максим Степанов заявив на брифінгу сьогодні, 7 червня, пише RegioNews.

Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, тому що цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу", - акцентував увагу міністр.

Степанов зазначив, що епідемія посилюється і в інших країнах, які справилися з першою хвилею епідемії.

Також глава МОЗ закликав не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами - користуватися масками і антисептиками, дотримуватися соціальну дистанцію.

Нагадаємо, Україні на ранок 7 червня зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19