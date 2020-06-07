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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 12:13 58

МОЗ попередив про другу хвилю коронавірусу в Україні

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07 червня 2020, 12:13 58
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Про це свідчить погіршення статистики заражень COVID-19
Про це свідчить погіршення статистики заражень COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що погіршення статистики заражень коронавірусом вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

Про це Максим Степанов заявив на брифінгу сьогодні, 7 червня, пише RegioNews.

Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, тому що цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу", - акцентував увагу міністр.

Степанов зазначив, що епідемія посилюється і в інших країнах, які справилися з першою хвилею епідемії.

Також глава МОЗ закликав не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами - користуватися масками і антисептиками, дотримуватися соціальну дистанцію.

Нагадаємо, Україні на ранок 7 червня зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19


коронавірус карантин МОЗ епідемія Максим Степанов
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