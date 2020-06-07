13:15  07 червня
Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
15:02  07 червня
До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
15:29  07 червня
Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 11:28 20

Волинська та Донецька області посилили карантин

Читайте также
на русском языке
07 червня 2020, 11:28 20
Читайте также на русском языке
В останній тиждень тут спостерігається зростання захворюваності COVID-19
В останній тиждень тут спостерігається зростання захворюваності COVID-19

Волинська та Донецька області повернулася до більш суворого карантину через зростання числа захворювань COVID-19 за останній тиждень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише Regionews.

У цих областях скасовані раніше введені заходи з ослаблення карантину. Зокрема, закрито дитячі сади, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів.

У Донецькій області припинено міжміське автобусне сполучення.

Раніше, з-за спалаху COVID-19 "Укрзалізниця" скасувала зупинку поїздів по станції Слов'янськ Донецької області.

Нагадаємо, Україні на ранок 7 червня зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19.

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


Волинська область Волинь Донецька область карантин коронавірус хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19
07 червня 2020, 09:49
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
У селі Чернівецької області усі тести на COVID-19 виявились позитивними
06 червня 2020, 16:41
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »