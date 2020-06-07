Не так считали: В Днепре "дополнительно" выздоровели 216 больных COVID-19

В Днепропетровской области перечислили результаты ПЦР-тестов на коронавирус

В Днепропетровской области перечислили результаты ПЦР-тестов на коронавирус

После скандала в Днепропетровской области провели пересчет результатов ПЦР-тестов на коронавирус. После этого возросло количество людей, которые уже выздоровели после заболевания.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую областную раду.

После пересчета количество пациентов, которые выздоровели, сразу увеличилась на 216 человек", - проинформировали в совете.

По новым подсчетам, в области выздоровели уже половина больных на коронавирус.

По состоянию на утро 7 июня это 532 больных с 971. Еще 22 человека из-за болезни умерли.

В облсовете отметили, что данные уточнили после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра.

Добрі новини! Офіційно: кількість одужавших від COVID в нашій області становить 484 особи з 965 захворівших! Вчора... Опубліковано Дніпропетровська обласна рада Пʼятниця, 5 червня 2020 р.

Напомним, недавно МИНЗДРАВ проводил проверку в лабораторном центре Днепра. Комиссия установила, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и предоставлял ложные результаты.

В МИНЗДРАВЕ приняли решение об отстранении руководителя лабораторного центра. Дело передали в правоохранительные органы.

Штепу освободили 22 мая и в тот же день назначили нового человека. МИНЗДРАВ временно назначило на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

Сам уволенный директор Днепровского лабцентру Александр Штепа считает, что власти области звідомо занижает статистику больных на коронавирус в области.