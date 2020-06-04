На Львівщині привласнили понад 16 мільйонів під час закупівель продуктів для військових

За підрахунками, "схема" працювала майже чотири роки

За підрахунками, "схема" працювала майже чотири роки

СБУ викрила факт заволодіння державними коштами під час проведення закупівель продуктів харчування для потреб Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного на понад 16 мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Протягом 2017-2020 років посадовці академії закуповували продукти за завищеними цінами в афілійованих комерційних структурах. У ході тендерних торгів учасники оборудки формували "потрібні" кваліфікаційні вимоги та безпідставно завищували вартість поставок.

За попередніми даними, організатори щороку отримували у "кишеню" понад 4 млн грн.

Правоохоронці задокументували численні факти змови посадовців академії та комерсантів під час закупівлі продуктів харчування. Потім вони виводили бюджетні кошти у тінь через фірми-прокладки.

Під час обшуків виявили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність зловмисників, а також понад 1,2 млн грн, 5 тисяч доларів США та 3,5 тисячі євро.

У межах кримінального провадження ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Встановлюється причетність керівників усіх ланок до зловживань службовим становищем.

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