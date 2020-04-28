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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 11:50 14

Скорая помощь: как заместитель мэра Днепра спасал 12 котов

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28 апреля 2020, 11:50 14
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Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко лично разбирался с горожанами, которые держат в квартире 12 бездомных котов
Фото: Пикабу
Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко лично разбирался с горожанами, которые держат в квартире 12 бездомных котов

Жители одного из домов на жилмассиве Красный Камень давно жаловались на соседей, которые держат 12 бездомных котов в квартире, сообщил департамент жилищного хозяйства Днепра, пишет RegioNews. Из-за этого в подъезде плохо пахнет, особенно с приходом весны.

Чтобы решить вопрос к хозяевам котов приехал заммэра Михаил Лысенко. Семья сказала, что квартире котов не держит, а лишь подкармливает бездомных, которые приходят к ним в подъезд. Заместитель мэра с представителями КП "Зооконтроль” не стали забирать четвероногих, но вынесли последнее предупреждение.

В качестве компромисса любителям бездомных котов предложили отпустить животных на улицу, а корм будут привозить городские власти.

"Останнє попередження", - як Михайло Лисенко котиків рятував

23 квітня заступник міського голови @Mykhailo Lysenko завітав до будинку по вул. Коробова, 5, щоб вирішити неприємне питання: Мешканці постійно скаржились на сусідів, адже ті тримали в квартирі безпритульних котів. В під'їзді стояв жахливий сморід, а з приходом весни ситуація стала нестерпною Михайло поспілкувався з любителями котів та пояснив їм чому тримати в квартирі 12 тварин - невдале рішення. Заступник мера не став забирати чотирилапих, а лише попередив порушників. Проте, пообіцяв: якщо останні відпустять тварин на вулицю, то він буде привозити корм для вусатих.

Опубліковано Департамент житлового господарства міста Дніпра Субота, 25 квітня 2020 р.

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