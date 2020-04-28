Скорая помощь: как заместитель мэра Днепра спасал 12 котов
Жители одного из домов на жилмассиве Красный Камень давно жаловались на соседей, которые держат 12 бездомных котов в квартире, сообщил департамент жилищного хозяйства Днепра, пишет RegioNews. Из-за этого в подъезде плохо пахнет, особенно с приходом весны.
Чтобы решить вопрос к хозяевам котов приехал заммэра Михаил Лысенко. Семья сказала, что квартире котов не держит, а лишь подкармливает бездомных, которые приходят к ним в подъезд. Заместитель мэра с представителями КП "Зооконтроль” не стали забирать четвероногих, но вынесли последнее предупреждение.
В качестве компромисса любителям бездомных котов предложили отпустить животных на улицу, а корм будут привозить городские власти.
"Останнє попередження", - як Михайло Лисенко котиків рятував
23 квітня заступник міського голови @Mykhailo Lysenko завітав до будинку по вул. Коробова, 5, щоб вирішити неприємне питання: Мешканці постійно скаржились на сусідів, адже ті тримали в квартирі безпритульних котів. В під'їзді стояв жахливий сморід, а з приходом весни ситуація стала нестерпною Михайло поспілкувався з любителями котів та пояснив їм чому тримати в квартирі 12 тварин - невдале рішення. Заступник мера не став забирати чотирилапих, а лише попередив порушників. Проте, пообіцяв: якщо останні відпустять тварин на вулицю, то він буде привозити корм для вусатих.Опубліковано Департамент житлового господарства міста Дніпра Субота, 25 квітня 2020 р.
Читайте также: Креативный карантин: мэр Черновцов Алексей Каспрук стрижется самостоятельно
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив взялся читать Шевченко
Председатель Хмельницкой ОГА Габинет стал донором крови
- 16:37 28 апреля Президент подписал закон о земле
- 16:26 28 апреля Львов будет погашать проценты по кредитам предприятий, которые сменили профиль в условиях карантина
- 16:22 28 апреля За руководство налоговой и таможней будут судиться
- 16:20 28 апреля Чиновника КОГА уволили за отказ подписывать договоры о закупке ИВЛ в фиктивных фирм
- 15:56 28 апреля Чиновник Минообороны "провернул" сделку со смазкой на миллион гривен
- 15:43 28 апреля Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
- 08:40 28 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники