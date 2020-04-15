Мер Дніпра розійшовся не на жарт: обізвав депутатів мерзотниками і яловичою тусовкою

Пост про позитивний момент карантину з'явився сьогодні вранці на Facebook сторінці міського голови Дніпра Бориса Філатова.

"Зловив себе на думці, що цей всеосяжний карантинний кошмар позбавить нас ( хоча б тимчасово ), як мінімум від одного неподобства.

Від споглядання на Великдень у церквах депутатів з губернаторами і прокурорів з меценатами.

З благовидними пиками і свічками в руках.

З набитими кишенями, руками в крові і нечистою совістю.

Усієї цієї яловичої тусовки, що пірнає роками в труселях в ополонку під фотоапарат і привозить чартерними літаками благодатний вогонь під замовлення.

А також їхніх дружин, які, замотавши себе в хустки, люблять селфиться для інстаграмма біля амвону".