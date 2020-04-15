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15 квітня 2020, 11:57 9

Мер Дніпра розійшовся не на жарт: обізвав депутатів мерзотниками і яловичою тусовкою

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15 квітня 2020, 11:57 9
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У церквах Дніпра депутати, чиновники і меценати не будуть піаритися під час великодніх богослужінь. "Мерзотникам" доведеться молитися келійною молитвою, вважає мер Дніпра Борис Філатов
Фото: УП
У церквах Дніпра депутати, чиновники і меценати не будуть піаритися під час великодніх богослужінь. "Мерзотникам" доведеться молитися келійною молитвою, вважає мер Дніпра Борис Філатов

Пост про позитивний момент карантину з'явився сьогодні вранці на Facebook сторінці міського голови Дніпра Бориса Філатова.

"Зловив себе на думці, що цей всеосяжний карантинний кошмар позбавить нас ( хоча б тимчасово ), як мінімум від одного неподобства.

Від споглядання на Великдень у церквах депутатів з губернаторами і прокурорів з меценатами.

З благовидними пиками і свічками в руках.

З набитими кишенями, руками в крові і нечистою совістю.

Усієї цієї яловичої тусовки, що пірнає роками в труселях в ополонку під фотоапарат і привозить чартерними літаками благодатний вогонь під замовлення.

А також їхніх дружин, які, замотавши себе в хустки, люблять селфиться для інстаграмма біля амвону".

Далі як альтернативу Великоднього піару Філатов запропонував чиновникам келійну молитву:

"Тепер вам, паскуди, доведеться молитися келійному молитвою.

І, може, нарешті, ви зрозумієте, що найскладніше в житті - це залишитися з Господом один на один", - підсумував мер Дніпра.

Зловив себе на думці, що цей всеосяжний карантинний кошмар позбавить нас ( хоча б тимчасово ), як мінімум від одного...

Опубліковано Borys Filatov Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, голова Дніпровської міської ради Борис Філатов емоційно нагадав священнослужителям про відповідальність за недотримання карантину.


Дніпро мер Борис Філатов Великдень церква депутат чиновники
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