15:56  05 апреля
В Чернобыле масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО)
13:59  05 апреля
"Всеукраинская школа онлайн": что, где и когда смотреть
17:03  05 апреля
В центре Киева огнем повреждены линии связи Укртелекома
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2020, 18:29 3

Куда все девается, - Корбан о медпомощи в Днепре

Читайте також
українською мовою
05 апреля 2020, 18:29 3
Читайте також українською мовою
Вся медицинская помощь, что доезжает в область, передаётся без каких либо товаро-транспортных документов, накладных и всякого учета
Геннадий Корбан. Фото: страница в Facebook
Вся медицинская помощь, что доезжает в область, передаётся без каких либо товаро-транспортных документов, накладных и всякого учета

Об этом глава оперативного штаба по предотвращению эпидемии коронавируса в Днепре Геннадий Корбан сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Каждый день Офис президента сообщает, что в страну поступает самолетами из Китая масса каких-то масок, защитных средств, ПЦР-тестов и многое другое, говорится в сообщении.

"Возможно это направляется в какие-то отдельные больницы, которые заявили о себе в соцсетях, иначе я не пойму, куда все это девается", - пишет Корбан..

Чтобы не быть голословным, он сделал таблицу, где наглядно демонстрирует помощь ОП, направленную в Днепр.

"Недавно обнаружил приказ облздрава по распределению масок в больницы города и области. Что интересно: на детскую онкобольницу выдано 10 тыс. масок, на скорую помощь – 30 тыс. масок. А на областной офтальмологический центр выдано 43 тыс. масок. При том, что офтальмологический центр обязан был приостановить плановую деятельность на период карантина. У меня вопрос: господин президент, какой мерзавец в областном руководстве от вашего имени таким образом распределяет средства индивидуальной защиты?", - спрашивает Корбан.

Увидел, что Зеленский почитывает ФБ. И обращает внимание на проблемы отдельных больниц, которые жалуются на то что у них...

Опубліковано Gennady Korban Неділя, 5 квітня 2020 р.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус Днепр Днепропетровская область штаб
Буковина: у двух детей в реанимационном отделении подозревают COVID-19
05 апреля 2020, 17:59
В Запорожье будет работать весь общественный транспорт
05 апреля 2020, 17:35
Ивано-Франковск: трех умерших проверяют на COVID-19
05 апреля 2020, 16:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 апреля 2020, 19:00
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »