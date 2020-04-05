Куда все девается, - Корбан о медпомощи в Днепре

Вся медицинская помощь, что доезжает в область, передаётся без каких либо товаро-транспортных документов, накладных и всякого учета

Геннадий Корбан. Фото: страница в Facebook

Вся медицинская помощь, что доезжает в область, передаётся без каких либо товаро-транспортных документов, накладных и всякого учета

Об этом глава оперативного штаба по предотвращению эпидемии коронавируса в Днепре Геннадий Корбан сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Каждый день Офис президента сообщает, что в страну поступает самолетами из Китая масса каких-то масок, защитных средств, ПЦР-тестов и многое другое, говорится в сообщении.

"Возможно это направляется в какие-то отдельные больницы, которые заявили о себе в соцсетях, иначе я не пойму, куда все это девается", - пишет Корбан..

Чтобы не быть голословным, он сделал таблицу, где наглядно демонстрирует помощь ОП, направленную в Днепр.

"Недавно обнаружил приказ облздрава по распределению масок в больницы города и области. Что интересно: на детскую онкобольницу выдано 10 тыс. масок, на скорую помощь – 30 тыс. масок. А на областной офтальмологический центр выдано 43 тыс. масок. При том, что офтальмологический центр обязан был приостановить плановую деятельность на период карантина. У меня вопрос: господин президент, какой мерзавец в областном руководстве от вашего имени таким образом распределяет средства индивидуальной защиты?", - спрашивает Корбан.

Увидел, что Зеленский почитывает ФБ. И обращает внимание на проблемы отдельных больниц, которые жалуются на то что у них... Опубліковано Gennady Korban Неділя, 5 квітня 2020 р.

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